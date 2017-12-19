26 января 2018 года в Москве пройдет XVI Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России», ключевой темой которой будет «Трансформация рынка недвижимости и ипотечного кредитования 20 лет спустя». Мероприятие является юбилейным событием для рынка недвижимости, поскольку именно 20 лет назад, в 1998 году, был принят закон «Об ипотеке».

Основные темы конференции:

Трансформация рынка недвижимости в условиях снижения ипотечных ставок.

Ипотека будущего: новые сегменты и новые форматы.

Готов ли рынок к отмене долевого строительства.

Цифровизация процессов на рынке недвижимости и в системе ипотечного кредитования: дальнейшие преобразования.

Ипотечные ставки. Рынок ипотечного кредитования уверенно стремится к значению ставки 6—7% годовых. Если еще пару лет назад покупатели жилья могли только мечтать о такой ставке, то сейчас они могут приобрести квартиру в отдельных жилых комплексах по программе АИЖК с переменной ставкой от 6,45%. Сбербанк предлагает ипотечный кредит под 7,4% годовых. Девелоперские компании отмечают увеличение доли ипотечных договоров в общем количестве сделок.

Однозначно ли данный процесс является положительным для всех участников рынка? Как изменится стоимость жилой недвижимости, когда фактический спрос на ипотечные квартиры превысит реальный объем предложений новостроек? Как в условиях нарастающего спроса на ипотечные квартиры и сохраняющейся динамики ухудшения качества заемщиков контролировать риск невозврата кредитов?

Новые продукты на рынке ипотеки. С уменьшением покупательской способности девелоперы находятся в поиске более конкурентных и привлекательных форматов жилья. Особенно это заметно на рынке загородной недвижимости. Рынок формирует запрос на ипотечные кредиты для новых продуктов. Готов ли финансовый сектор поддержать девелоперов? Насколько оперативно банки готовы реагировать на данные запросы?

Отмена долевого строительства. В 2018 года в Российской Федерации может быть фактически запрещено долевое строительство. Каким образом изменения в законодательстве отразятся на рынке новостроек? Готов ли к таким преобразованиям рынок недвижимости?

Цифровые преобразования. XV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России» в 2017 году была полностью посвящена цифровым технологиям. Участники рынка с большим интересом восприняли эту тему. В 2018 году процесс внедрения цифровых платформ в банках продолжается, работают цифровые партнерские схемы банк — застройщик, выдаются ипотечные кредиты через online-системы. Происходит трансформация цифрового покупателя. Как видят банкиры и девелоперы портрет нового цифрового заемщика? Какие перспективы и ограничения по запуску цифровых платформ существуют на рынке недвижимости? Останутся ли на рынке посредники и риелторы?

Эти и другие вопросы будут рассмотрены участниками конференции: представителями банков и ипотечных агентств, руководителями девелоперских и строительных компаний, аналитиками и риелторами, ведущими специалистами IT-индустрии, руководителями федеральных и региональных органов власти, представителями профильных министерств и ведомств.