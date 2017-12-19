Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.
В настоящее время решение уже принято, и передача может начаться до конца года, сказал один из источников.
ВЭБ и Росимущество не ответили на просьбу о комментарии.
«Глобэкс» находится на санации с осени 2008 года вместе со Связь-Банком (оба были переданы на баланс ВЭБа). На их спасение было потрачено 212 млрд рублей. С тех пор «Глобэкс» и Связь-Банк неоднократно получали новый капитал от госкорпорации.
Сам ВЭБ получает господдержку с 2016 года, после того как новое руководство начало расчистку баланса госкорпорации по завершении зимних Олимпийских игр в Сочи — проекта, в кредитование которого активно был вовлечен ВЭБ.
Министерство финансов сообщило в сентябре, что сократит поддержку ВЭБа на треть до 100 млрд рублей в год на протяжении следующих трех лет.
Глава ВЭБа Сергей Горьков, пришедший в госкорпорацию в начале прошлого года из Сбербанка, регулярно говорил, что намерен продать «Глобэкс» и Связь-Банк — вместе или по отдельности.
Последний раз он заявлял, что продажа может состояться в 2018 году, в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что «Глобэкс» и Связь-Банк уже сейчас представляют собой хорошие объекты для покупки.
Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает на продажу в 2018 году своей «дочки» на Украине — Проминвестбана. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.