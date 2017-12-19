«Глобэкс» может быть передан Росимуществу до конца года

Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.



В настоящее время решение уже принято, и передача может начаться до конца года, сказал один из источников.

ВЭБ и Росимущество не ответили на просьбу о комментарии.

«Глобэкс» находится на санации с осени 2008 года вместе со Связь-Банком (оба были переданы на баланс ВЭБа). На их спасение было потрачено 212 млрд рублей. С тех пор «Глобэкс» и Связь-Банк неоднократно получали новый капитал от госкорпорации.

Сам ВЭБ получает господдержку с 2016 года, после того как новое руководство начало расчистку баланса госкорпорации по завершении зимних Олимпийских игр в Сочи — проекта, в кредитование которого активно был вовлечен ВЭБ.

Министерство финансов сообщило в сентябре, что сократит поддержку ВЭБа на треть до 100 млрд рублей в год на протяжении следующих трех лет.

Глава ВЭБа Сергей Горьков, пришедший в госкорпорацию в начале прошлого года из Сбербанка, регулярно говорил, что намерен продать «Глобэкс» и Связь-Банк — вместе или по отдельности.

Последний раз он заявлял, что продажа может состояться в 2018 году, в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что «Глобэкс» и Связь-Банк уже сейчас представляют собой хорошие объекты для покупки.