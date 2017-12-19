Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и сервис онлайн-кредитования «Е заем» провели совместное исследование возраста клиентов банков и онлайн-МФО, а также оценили зависимость между возрастом и средней суммой полученных средств на основе данных о выдачах займов МФО и банковских кредитов наличными за девять месяцев 2017-го и 2015—2016 годы.



Результаты исследования показали, что в целом в онлайн-МФО идут более молодые заемщики. В 2017 году доля заемщиков до 40 лет, взявших заем, составила 79%, а доля таких заемщиков, обратившихся за беззалоговым кредитом в банк, была равна 58%. При этом аудитория онлайн-МФО становится моложе год от года: начиная с 2015 года доля заемщиков младше 40 лет выросла на 8 процентных пунктов. Наиболее значительно выросла доля клиентов МФО в возрасте до 25 лет: с 14% в 2015-м до 23% в 2017-м. В банках доля заемщиков до 40 лет за прошедшие два года снизилась на 1 п. п. за счет уменьшения доли клиентов в возрасте до 25 лет с 12% до 11%.

Средние суммы займов растут во всех возрастных группах клиентов как в сегменте онлайн-МФО, так и в банках. При этом в сегменте МФО значительнее всего выросли суммы займов у клиентов в возрасте 26—29 лет и в возрасте до 25 лет. Среди заемщиков 26—29 лет средний чек по займам в 2017-м вырос на 19% по сравнению с 2016-м и составил 13,1 тыс. рублей. В сегменте клиентов до 25 лет средняя сумма займа за год выросла на 18% и достигла 10,8 тыс. рублей.

Самый незначительный рост средней суммы займа МФО отмечен среди клиентов в возрасте 50—59 лет. За год она выросла на 7% и составила 16,2 тыс. рублей.

В сегменте банковских кредитов наличными наиболее значительно вырос средний чек у клиентов в возрасте 40—49 лет. За год он увеличился на 19% и составил 176,6 тыс. рублей. Также на 18% выросли средние чеки для возрастных групп 30—39 лет и 50—59 лет, в 2017-м они составили 151,3 тыс. рублей и 158,4 тыс. соответственно. В остальных возрастных группах средний чек вырос на 15%.

«Несмотря на возобновление кредитной активности населения банки по-прежнему сохраняют довольно жесткие требования к потенциальным заемщикам и фокусируются на работе со своими существующими кредитными портфелями. Молодые люди в среднем имеют более низкие и менее стабильные доходы, они не всегда способны адекватно оценить свою кредитную нагрузку и заниматься долгосрочным финансовым планированием, кроме того, лишь малая часть из них уже является зарплатным или депозитным клиентом банка. Именно поэтому доля молодежи среди заемщиков банка сохраняется стабильной уже на протяжении нескольких лет. Некоторые банки постепенно возобновляют работу с молодежью, выпуская для них специальные кредитные продукты, но пока эту тенденцию нельзя назвать массовой», — отмечает заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.

«Более молодая аудитория традиционно считается более рискованной, но МФО давно научились с ней работать. Наш опыт показывает, что такие клиенты реже допускают технические просрочки, так как они более финансово и технически грамотны. Также мы видим, что среди заемщиков МФО, чьи доходы в целом ниже банковских, именно молодежь является наиболее экономически активной. Они больше интересуются новой техникой, путешествиями и сильнее склонны к импульсивным покупкам. Зачастую для удовлетворения потребностей им необходимы заемные средства, и в ситуации, когда банковское кредитование для них недоступно только по причине возрастного ценза, они обращаются в МФО», — говорит управляющий директор «Е заем» Светлана Гайдукова.