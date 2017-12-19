Специалисты ESET обнаружили новый банковский троян, которому удалось проникнуть в Google Play. Вредоносная программа маскируется под приложение для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor и StorySaver, инструмент для загрузки историй из Instagram.



Первое из вредоносных приложений — Crypto Monitor — было загружено в Google Play 25 ноября разработчиком Walltestudio. Второе — StorySaver от разработчика Kirillsamsonov45 — появилось 29 ноября. Приложения набрали в общей сложности 1 000—5 000 загрузок и были удалены 4 декабря после предупреждения специалистов ESET.

Вредоносные приложения поддерживают заявленные функции, но помимо этого могут выводить на экран собственные сообщения, красть логины и пароли мобильного банка и перехватывать СМС, используемые для двухфакторной аутентификации.

После запуска и установки троян сверяет установленные на устройстве программы с собственным списком банковских мобильных приложений. Данная версия вредоносной программы нацелена на 14 приложений польских банков.

Обнаружив на устройстве целевое приложение, троян выводит на экран поддельную форму ввода логина и пароля мобильного банка. Это происходит без участия пользователя либо после того, как жертва откроет «сообщение от банка», которое также отображает троян. Введенные данные будут отправлены атакующим и использованы для несанкционированного доступа к банковскому счету жертвы.