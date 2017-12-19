ИК Банк изменил условия по части кредитных предложений для малого и среднего бизнеса.

На 1 процентный пункт, до 12% годовых, снижены ставки по программам «Оборотные средства» и «Инвестиционный». При этом по обеим программам на один год увеличен максимальный срок кредитования, до трех и четырех лет соответственно.

По кредиту «Микро бизнес» до 3 млн рублей увеличена максимальная сумма финансирования (ранее — 2,5 млн рублей) и с трех до четырех лет увеличен максимальный срок кредитования.

По всем программам предусмотрено взимание дополнительных комиссий.

«Минимальные ставки по кредитным предложениям ИК Банка находятся на уровне чуть ниже среднерыночного, однако при этом банк требует от заемщиков поддержания оборотов по расчетному счету не ниже согласованного уровня», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.