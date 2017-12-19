Запущен совместный проект Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы «Цифровое взаимодействие ФАС с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн».

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС со Сбербанком были изучены возможности распределенного хранения документов с целью повышения скорости, надежности и качества взаимодействия. По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

В настоящее время осуществляется опытно-промышленная эксплуатация цифрового взаимодействия, при котором информация и документы, которыми обмениваются ФАС со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации средств криптографии.

«Наша страна открывает новые возможности для экономики за счет использования передовых знаний и технологий. Правительством принята программа «Цифровая экономика РФ», президент поручил в кратчайшие сроки определить статус цифровых технологий, связанных с использованием блокчейна. Запущенная нами в опытную эксплуатацию система является не только одним из первых в мире реальных примеров использования блокчейна государством, но и практическим инструментом для дальнейшего развития этой технологии в целях упрощения и улучшения взаимодействия государства, бизнеса и власти. Мы признательны руководству Сбербанка и особенно команде Sberbank Digital за совместную большую и в результате успешную работу», — заявил статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

«Известный мировой эксперт по лидерству Дэйв Логан в своей теории считает, что высший уровень развития демонстрируют те сообщества, которые работают не ради победы над конкурентами, а для того, чтобы сделать мир лучше, — сообщил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Я уверен, что мы на практике сделаем все возможное для применения наших знаний и опыта в целях предоставления лучших цифровых сервисов и продуктов нашим клиентам, партнерам и государству».