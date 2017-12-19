Общая капитализация рынка криптовалют превысила отметку 620 млрд долларов. С начала года она увеличилась в 35 раз с 17,7 млрд долларов. За неполный декабрь крипторынок расширился практически в два раза с 306,3 млрд долларов.



Как отмечает аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов, если рынок цифровых валют сохранит прежние темпы роста, то к концу января 2018 года капитализация достигнет 1 трлн долларов.

Больше половины капитализации составляет биткоин, на его долю приходится 50,5% рынка, на ethereum — 12,84%, на bitcoin cash — 6,16%, на ripple — 5,02%, на litecoin — 3,11%, на dash — 1,51%, на nem — 1,39%, на IOTA — 1,91%, на monero — 0,96%, на Neo — 0,81%, на другие — 16,25%.

Наибольший интерес у большинства россиян вызывает биткоин, так как они не знают про существование других биткоинов и альткоинов. Хотя по темпам роста биткоин значительно отстает от большинства конкурентов.

Первое место в топ-10 по объему капитализации в денежном выражении занимает биткоин. Его капитализация составляет 309 млрд долларов. На втором месте разместился эфир с капитализацией 79,5 млрд долларов. На третьем месте расположился bitcoin cash.

Крипторейдеры и инвесторы называют биткоин цифровым золотом, а лайткоин — цифровым серебром. По последним оценкам, в мире существует около 172 тыс. тонн золота. При спот-курсе 1 263 доллара за тройскую унцию рынок золота составляет 6,9 трлн долларов, что в 22 раза превышает капитализацию биткоина.

Учитывая, что биржи CBOE и СМЕ запустили фьючерсы на биткоин, в 2018 году интерес к нему продолжит расти. На фоне укрепления биткоина разница между рынком золота и рынком криптовалют будет сокращаться.

Как отмечает Антонов, сейчас биткоин находится в коррекционной фазе, чтобы преодолеть отметку в 20 тыс. долларов.