Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела о повышении «МегаФоном» тарифов в международном роуминге на 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Отложили по техническим причинам», — сказал представитель ФАС.

Ведомство также рассматривает другое дело против «МегаФона» — в отношении национального роуминга. Дела в отношении национального роуминга открыты и в отношении остальных операторов «большой четверки» — «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), «МТС», «Т2 Мобайл» (бренд Tele2).

ФАС в начале 2017 года возбудила дело в отношении «МегаФона» из-за повышения оператором тарифов в роуминге. Основанием для возбуждения дела послужило увеличение «МегаФоном» с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям. По данным ФАС, перед этим «МегаФон» разместил информацию для абонентов о повышении тарифов на звонки, СМС и Интернет без применения опций. При этом, как указывали в ведомстве, повышение тарифов по разным направлениям составило от 20% до 2 200% от ранее установленных тарифов.

В ФАС отмечали, что другие операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали.

В ответ на претензии ФАС в «МегаФоне» заявляли, что базовые тарифы оператора сопоставимы с ценами других российских операторов. В «МегаФоне» также отмечали, что оператор снизил стоимость мобильного Интернета в ряде стран и уменьшил стоимость голосовых пакетных предложений.