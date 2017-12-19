Вкладчики Татфондбанка, лишенного лицензии 3 марта, смогли получить 125,4 млн рублей по искам прокуратуры Республики Татарстан.



«Прокуроры городов и районов республики продолжают работу по восстановлению прав пострадавших вкладчиков Татфондбанка в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денежных средств в «ТФБ Финанс». На сегодняшний день прокурорами в Вахитовский районный суд Казани в защиту вкладчиков направлено 256 исков на общую сумму 349,8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что из направленных исков судом удовлетворено 182 иска на сумму 250 млн рублей, в том числе 49 — по апелляционным представлениям прокуроров на отказ в удовлетворении исков. Еще три иска находятся на стадии судебного рассмотрения.

Вместе с тем судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан отклонено 17 апелляционных представлений прокуроров, еще четыре — находятся на стадии рассмотрения. Таким образом, из 256 исков прокуроров удовлетворен 231 на общую сумму 309,2 млн рублей.