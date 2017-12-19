«Бинбанк Диджитал» привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующие постановления — № 17-14918/3110-1, № 17-14924/3110-1, № 17-14932/3110-1, № 17-14933/3110-1 и № 17-14934/3110-1 — были вынесены Банком России 30 ноября текущего года и вступили в силу 19 декабря, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Кредитная организация (и/или ее руководитель — в уведомлениях ЦБ это не уточняется) во всех пяти случаях привлечена к ответственности по статье 15.26.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в которой речь идет о неисполнении в установленный срок обязанности по подтверждению и представлению в бюро кредитных историй исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории. Такое правонарушение, согласно КоАП, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Напомним, что ранее «Бинбанк Диджитал» за нарушение закона «О кредитных историях» уже несколько раз привлекался Центробанком к административной ответственности по вышеуказанной статье КоАП.

В октябре 2015 года ЦБ впервые опубликовал на своем сайте сообщение о привлечении кредитной организации и/или ее руководителя к административной ответственности за нарушение требований закона «О кредитных историях». Это был Альфа-Банк, который тогда и впоследствии еще раз был наказан по статье 14.29 КоАП за незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю.

Помимо «Бинбанка Диджитал» и Альфа-Банка за нарушение закона «О кредитных историях» к административной ответственности привлекались Сбербанк (несколько раз) и Газэнергобанк по статье 15.26.3 КоАП, а также Уральский Банк Реконструкции и Развития и Тинькофф Банк по статье 14.29.

Тинькофф Банк привлечен к административной ответственности за нарушение ФЗ «О кредитных историях» Тинькофф Банк привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующее постановление № 17-13309/3110-1 было вынесено Банком России 1 ноября текущего года и вступило в силу 24 ноября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Как следует из сообщений регулятора, также предусмотрена возможность привлечения им банков к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях» по статье 5.53 КоАП — за незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению и/или распространению информации, составляющей кредитную историю.



Кроме того, Банк России уже несколько лет (и существенно более часто) публикует сообщения о привлечении кредитных организаций или их должностных лиц к административной ответственности по «антиотмывочной» статье КоАП.