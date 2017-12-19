Балтинвестбанк снизил ставки по программе автокредитования с господдержкой (распространяется на автомобили 2016—2017 годов выпуска стоимостью до 1,45 млн рублей). Ставка на покупку нового легкового иностранного или отечественного автомобиля снизилась на 0,3 процентного пункта. Таким образом, приобрести автомобиль стало возможно по ставке 8,9%.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальная сумма кредита — 1,305 млн рублей, минимальная — 100 тыс. рублей. Срок кредита — от двух до трех лет. Личное страхование не влияет на размер процентной ставки.



«Данная программа привлекательна для клиентов тем, что ставка не зависит от предоставляемого пакета документов. Также кредит можно оформить без полиса каско, в этом случае ставка по программе увеличится на 1 процентный пункт», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.