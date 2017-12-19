Криптовалюта развивается очень быстрыми темпами, если не разработать меры по ее регулированию, то последствия для рубля, доллара и экономических процессов будут непредсказуемы. Об этом заявила во вторник спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на совместном заседании президиума научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации.



«Эта криптовалюта — она как черт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому. Последствия какие могут быть, если мы не начнем управлять этим процессом? По-моему, никто пока не понимает, как управлять этим процессом», — сказала спикер на заседании, посвященном цифровой повестке.

«Этот джинн, который из бутылки вышел, настолько быстро получает развитие, что действительно, что будет с рублем, с долларом, с регуляцией, монетизацией и так далее? Нет ответов», — добавила политик.