После дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в министерствах и госкорпорациях отказываются принимать в виде подарков даже календари. Об этом The Bell рассказали представители министерств и госкорпораций.



«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказывает помощник одного из министров.

«Я лично в этом году обзвонила министерства, ответ один — можно только открытки, — говорит сотрудница крупного промышленного холдинга. — В прошлом году мы могли дарить книги и календари, в этом году, после ареста Улюкаева, нельзя ничего».



Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года по подозрению в получении 2 млн долларов взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. На прошлой неделе он был приговорен к восьми годам в колонии строго режима.

Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости.

О том, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием Улюкаева, признались пять сотрудников министерств и госкорпораций.

Глава одного из департаментов в Минфине сказал, что в министерстве последние несколько месяцев отказываются даже от ежедневников.



«В Министерстве транспорта подарки не берут уже на входе. Мы год назад отправляли подарочные календари в коробках, так нам потом десять раз перезванивали и спрашивали: «А это точно календари? А почему они в коробках?», — рассказывает сотрудник одной из крупных металлургических компаний.

«Я из безопасности не беру ни календари, ни ежедневники. Может, ты возьмешь ежедневник, а он 20 тысяч рублей стоит. И все, скандал, штраф, увольнение», — рассказывает собеседник в правоохранительных органах.

«В приемные с непрозрачными пакетами стараются не пускать, а я своих помощников в министерстве заранее предупреждаю — подарили буклеты и календарь», — рассказывает еще один чиновник. Раньше очень любили из регионов медвежьи шкуры везти и арбузы машинами, теперь эта практика строго пресечена, добавляет собеседник в аппарате правительства.