БКС Банк в рамках усовершенствования программы лояльности ввел для клиентов подразделений «БКС Премьер» и «БКС Брокер» специальные персональные предложения с повышенным cash back. Сумма возврата может составлять до 25%, следует из релиза кредитной организации.

Среди партнеров новой программы, запущенной совместно с кешбэк-платформой SweetCard, — ведущие бренды в своем сегменте, в том числе «Перекресток Экспресс», Panasonic, «Шоколадница», аптечная сеть «36,6» и другие.

Помимо повышенного cash back по специальным предложениям клиенты продолжат получать бонусы по действующей бонусной программе БКС Банка.

Кроме того, банк начинает информирование клиентов о действующих акциях с компаниями-партнерами. Для того чтобы воспользоваться предложением, потребуется оплатить покупку картой БКС.



«Мы планируем расширять пул партнеров, с тем чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов, сделать большинство услуг еще доступнее, а сотрудничество с банком — привлекательнее», — рассказал директор по розничному банковскому бизнесу БКС Банка Андрей Карякин.