БКС Банк в рамках усовершенствования программы лояльности ввел для клиентов подразделений «БКС Премьер» и «БКС Брокер» специальные персональные предложения с повышенным cash back. Сумма возврата может составлять до 25%, следует из релиза кредитной организации.

Среди партнеров новой программы, запущенной совместно с кешбэк-платформой SweetCard, — ведущие бренды в своем сегменте, в том числе «Перекресток Экспресс», Panasonic, «Шоколадница», аптечная сеть «36,6» и другие.

Помимо повышенного cash back по специальным предложениям клиенты продолжат получать бонусы по действующей бонусной программе БКС Банка.

Кроме того, банк начинает информирование клиентов о действующих акциях с компаниями-партнерами. Для того чтобы воспользоваться предложением, потребуется оплатить покупку картой БКС.

«Мы планируем расширять пул партнеров, с тем чтобы удовлетворить все потребности наших клиентов, сделать большинство услуг еще доступнее, а сотрудничество с банком — привлекательнее», — рассказал директор по розничному банковскому бизнесу БКС Банка Андрей Карякин.

БКС — Инвестиционный Банк АО «БКС Банк» — узкоспециализированный финансовый институт, ориентированный на предоставление клиентам инвестиционно-банковских услуг, а также на обслуживание финансовых потоков своей материнской организации — финансовой группы БКС. Розничное направление банка работает под брендом «БКС Премьер». Основой источников фондирования выступают средства финансовых организаций, в том числе входящих в ФГ БКС. Банк отличается очень высокой активностью на рынке ценных бумаг и конверсионных операций. Кредитная организация контролируется владельцем группы ФГ БКС Олегом Михасенко (100%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 66,10 млрд рублей (81-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,15 млрд, кредитный портфель — 2,98 млрд, обязательства перед населением — 17,64 млрд.