Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ, бренд SIAB) стал участником сервиса cash back платежной системы «Мир» как банк-эмитент и банк-эквайер. Теперь клиенты банка — держатели карт «Мир» смогут получать назад до 20% от суммы покупки, а торгово-сервисные предприятия — принимать участие в программе лояльности национальной платежной системы и привлекать новых покупателей, отмечается в релизе кредитной организации.

Для участия в программе лояльности держателю карты «Мир», выпущенной банком, необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru, получить доступ в «Личный кабинет» и привязать к своему аккаунту карту «Мир». Акции партнеров, опубликованные на сайте сервиса, активируются автоматически. После оплаты товаров и услуг с использованием карты «Мир» на нее зачисляется cash back (при соблюдении держателем карты условий акций, проводимых партнерами программы). Денежный возврат осуществляется в течение трех рабочих дней с момента проведения операции по счету карты.

На данный момент в Санкт-Петербурге насчитывается 24 партнера сервиса cash back платежной системы «Мир». Среди них кафе и рестораны, магазины товаров для детей, одежды и обуви, бытовой техники, АЗС, отели и другие торгово-сервисные предприятия. Сash back в наибольшем размере — до 20% — начисляется в категориях «товары для детей» и «бытовая техника». К программе постоянно присоединяются новые партнеры, акции обновляются.



СИАБ одним из первых стал участником российской платежной системы «Мир» и приступил к эмиссии карт с июня 2016 года, напоминают в банке. Клиентам доступны карты категорий «Мир Классическая» и «Мир Премиальная», а также карта «Мир» с транспортным приложением.

