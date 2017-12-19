Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ, бренд SIAB) стал участником сервиса cash back платежной системы «Мир» как банк-эмитент и банк-эквайер. Теперь клиенты банка — держатели карт «Мир» смогут получать назад до 20% от суммы покупки, а торгово-сервисные предприятия — принимать участие в программе лояльности национальной платежной системы и привлекать новых покупателей, отмечается в релизе кредитной организации.
Для участия в программе лояльности держателю карты «Мир», выпущенной банком, необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru, получить доступ в «Личный кабинет» и привязать к своему аккаунту карту «Мир». Акции партнеров, опубликованные на сайте сервиса, активируются автоматически. После оплаты товаров и услуг с использованием карты «Мир» на нее зачисляется cash back (при соблюдении держателем карты условий акций, проводимых партнерами программы). Денежный возврат осуществляется в течение трех рабочих дней с момента проведения операции по счету карты.
На данный момент в Санкт-Петербурге насчитывается 24 партнера сервиса cash back платежной системы «Мир». Среди них кафе и рестораны, магазины товаров для детей, одежды и обуви, бытовой техники, АЗС, отели и другие торгово-сервисные предприятия. Сash back в наибольшем размере — до 20% — начисляется в категориях «товары для детей» и «бытовая техника». К программе постоянно присоединяются новые партнеры, акции обновляются.
СИАБ одним из первых стал участником российской платежной системы «Мир» и приступил к эмиссии карт с июня 2016 года, напоминают в банке. Клиентам доступны карты категорий «Мир Классическая» и «Мир Премиальная», а также карта «Мир» с транспортным приложением.
ПАО «Банк «СИАБ» — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент — председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,83 млрд рублей (242-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,18 млрд, кредитный портфель — 2,73 млрд, обязательства перед населением — 2,93 млрд.