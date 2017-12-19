Торги на российском фондовом рынке во вторник завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 0,77% и составил 2 118,16 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,16%, до 1 134,58 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,45%, «АЛРОСы» — на 1,8%, Московской биржи — на 2,78%, «Газпрома» — на 0,22%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,19%.

«Снижение на российском фондовом рынке углубляется. И накануне было видно, что в гонке западных оптимистов отечественным индексам не место — внутренний негатив в ряде случаев перевешивает. Индекс Мосбиржи спустился ниже краткосрочного диапазона 2 130—2 160 пунктов, и теперь, по всей вероятности, целью «медведей» является тот же уровень поддержки, что и ранее — 2 110—2 115 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.