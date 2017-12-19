Бинбанк подал иск к КБ «Пересвет». Сумма исковых требований составила 1,36 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Заявление было зарегистрировано 18 декабря. Между тем информации, по поводу чего был подан иск, нет.

Кроме того, в качестве третьего лица привлечено ООО «Ярконта».

В настоящее время данные кредитные организации находятся в процессе финансового оздоровления. Санацией Бинбанка занимается Фонд консолидации банковского сектора, а «Пересвета» — Всероссийский Банк Развития Регионов.