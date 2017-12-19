Бинбанк подал иск к КБ «Пересвет». Сумма исковых требований составила 1,36 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Заявление было зарегистрировано 18 декабря. Между тем информации, по поводу чего был подан иск, нет.
Кроме того, в качестве третьего лица привлечено ООО «Ярконта».
В настоящее время данные кредитные организации находятся в процессе финансового оздоровления. Санацией Бинбанка занимается Фонд консолидации банковского сектора, а «Пересвета» — Всероссийский Банк Развития Регионов.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.