В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 133 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением столичной полиции по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве задержаны трое участников организованной группы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории столичного региона. Изъято около 160 печатей подконтрольных фирм, около 50 ключей к системе «Банк — клиент», денежные средства в размере более 2 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Установлено, что за комиссионное денежное вознаграждение подозреваемые оказывали услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций в нарушение требований законодательства Российской Федерации», — добавила Ирина Волк.

В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход, превысивший 133 млн рублей.



Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.