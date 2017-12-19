Спад промышленного производства в России в ноябре затронул ограниченный ряд отраслей и носит локальный характер. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина промышленности в ноябре 2017 года».

«Оценка медианного темпа роста в обрабатывающей промышленности также указывает на то, что спад производства в ноябре затронул ограниченный ряд отраслей и носит локальный характер», — указывают в Минэкономразвития.



В пятницу, 15 декабря, Росстат сообщил о снижении промышленного производства в ноябре на 3,6% в годовом выражении. Предыдущее уменьшение показателя по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом было зафиксировано в феврале — на 2,7%.

«Ноябрьская статистика по промышленному производству (минус 3,6% год к году) оказалась существенно хуже как ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития России. При общем положительном воздействии сделки ОПЕК+ на состояние платежного баланса ответственное выполнение Россией обязательств по ограничению добычи нефти в совокупности с необычайно теплой погодой в ноябре обусловили сокращение выпуска в добывающем секторе (минус 1% год к году). Температурный фактор оказал сдерживающее влияние и на динамику электроэнергетики (минус 6,4% год к году в ноябре)», — отмечается в обзоре.

В министерстве указывают, что ноябрьское снижение выпуска обрабатывающей промышленности на 4,7% в годовом выражении «было локализовано в нескольких видах деятельности, динамика которых характеризуется высокой волатильностью». «В общей сложности на металлургию и прочее транспортное машиностроение приходится 4,3 из 4,7 п. п. (или более 90%) годового снижения выпуска обрабатывающей промышленности (при этом доля указанных отраслей в добавленной стоимости составляет 21,8%)», — подчеркивается в докладе.