Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 17 копеек и составил 58,83 рубля. Курс евро повысился на 36 копеек, остановившись на отметке 69,455 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,88 рубля, минимальный — 58,54. Всего за торговый день совершено 19 739 сделок на 2 млрд 554 млн 422 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,5475 рубля, минимальный — 69,105. Всего за торговый день совершено 5 647 сделок на 605 млн 120 тыс. евро.