Сбербанк России стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, КБ «Канский». Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам начнутся 26 декабря.



Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 25 декабря на сайте АСВ и 26 декабря в «Российской газете».