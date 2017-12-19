Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,5—2%. Об этом Кудрин сообщил в кулуарах конференции Высшей школы экономики.



«Мы исходим из более фундаментальных факторов. В условиях отсутствия или замедленных структурных реформ я скажу, что следующий год останется где-то на уровне этого по экономическому потенциалу. Мы ждем 1,5—2% (ВВП)», — сказал он.

Говоря о прогнозе на 2017 год, Кудрин отметил, что его прогноз остается неизменным: рост ВВП на 1,8%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Банк России прогнозирует темпы роста ВВП в диапазоне 1,5—2%. В предыдущем базовом сценарии регулятор прогнозировал рост ВВП в диапазоне 1—1,5%. По итогам 2017 года ЦБ ожидает, что рост ВВП будет ближе к нижней границе прогнозного интервала 1,7—2,2%.