Уровень безработицы в России в ноябре составил 5,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Росстатом.

«В ноябре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15—72 лет, или 5,1% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится в докладе о социально-экономическом положении России в январе — ноябре.

Согласно информации Роструда, на которую ссылается статистическое ведомство, в качестве безработных в органах службы занятости населения были зарегистрированы 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн получали пособие по безработице.