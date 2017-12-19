ЦБ планирует сократить почти 9 тыс. рабочих мест до конца 2019 года в рамках внутренних преобразований, сообщил заместитель председателя Центробанка Руслан Вестеровский.

«Да, численно — мы сокращаем персонал. Это не самоцель, тем более, сокращение — это болезненный процесс, но, в первую очередь, все же оптимизация затрат на собственное содержание — элемент нашей ответственности перед обществом. Мы понимаем, что можем выполнять свои функции эффективнее и меньшими ресурсами. И даже при том, что у банка появляются новые функции, численность персонала постепенно снижается, в том числе благодаря реинжинирингу. Два года назад в банке было 60 тысяч сотрудников, сейчас — 52,4 тысяч, после завершения первой и второй волн реинжиниринга будет 43,5 тысяч», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, регулятор оценивает, какие задачи можно выполнять меньшим количеством людей и создает соответствующую технологическую базу. «Например, мы в разы ускорили процесс документооборота в части внутренних процессов и согласований, многое ушло в электронный вид. Большая часть руководителей активно пользуются защищенными мобильными устройствами для согласования документов», — отметил представитель ЦБ.

При этом Вестеровский подчеркнул, что часть коллег будет уходить на пенсию. «У нас есть пенсионный план для сотрудников, которые проработали в банке более 15 лет. У пенсионеров банка также есть возможность бесплатно пользоваться добровольным медицинским страхованием, социально-медицинским комплексом банка. Для тех же, кто не смог найти для себя возможность продолжить работу в банке, действует программа аутплейсмента — сопровождения сокращаемых сотрудников. Мы предлагаем помощь в поиске работы, обучение технологиям поиска, карьерное консультирование и т.д.», — сказал он.

Также ЦБ предлагает так называемый кросс-функциональный трек. «Скажем, если человек занимался надзором (который сейчас централизуется), то он может рассмотреть варианты дальнейшего развития карьеры в экономических подразделениях, внутреннем аудите и т.д. Один из примеров — переобучение специалистов IT-блока программированию на тех языках, которые будут востребованы в перспективе. Такой проект мы планируем запустить на площадке Иннополиса в Казани», — заявил Вестеровский.