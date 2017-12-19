Рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента «B+» Промсвязьбанка в списке CreditWatch Negative («на пересмотре с негативными ожиданиями»), куда он был помещен 3 ноября 2017 года. Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «B».

Как поясняется в релизе агентства, долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка остается в списке CreditWatch Negative после введения Банком России временной администрации в кредитную организацию. ЦБ заявил, что не будет вводить мораторий на удовлетворение приоритетных требований кредиторов банка.

«По нашему мнению, такое вмешательство со стороны регулятора позволит стабилизировать показатели кредитоспособности и ликвидности банка, которые находились под сильным давлением. При этом, несмотря на то, что, по нашим ожиданиям, Банк России предоставит финансовую поддержку Промсвязьбанку в целях обеспечения непрерывности его операционной деятельности, негативное давление на кредитный профиль банка может сохраниться. Степень этого давления зависит от оценки уровня проблемных активов и деталей будущей бизнес-модели банка, в том числе формы его управления и структуры собственности, которые станут ясны по завершении работы временной администрации», — отмечает S&P.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитики ожидают, что в следующие 90 дней Банк России предоставит больше информации, касающейся оценки финансового состояния Промсвязьбанка, а также возможных дальнейших мер, которые могут включать рекапитализацию, изменение бизнес-модели и структуры собственности. Агентство пересмотрит рейтинг банка, как только станут известны эти детали. «Мы также проведем оценку устойчивости новой бизнес-модели банка, поскольку считаем, что, несмотря на большую величину и хорошую узнаваемость бренда, репутация банка может пострадать от негативного информационного фона, который существует вокруг него уже продолжительное время», — указывают эксперты.

По их мнению, меры по введению временной администрации обеспечат стабильность и, что особенно важно, дадут банку время для решения финансовых проблем и разработки новой бизнес-модели и формы управления. В S&P считают, что для поддержания устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе банку необходимо принять подобные решения в течение 2018 года.

В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности Промсвязьбанка на уровне «b», что учитывает влияние краткосрочной государственной поддержки в отношении показателей капитализации и прибыльности, позиции по риску и ликвидности. Если в ближайшее время государство не предоставит банку поддержку, агентство изменит эту оценку на «ccc», поскольку, по мнению S&P, именно вмешательство со стороны регулятора предотвратило проблемы с ликвидностью и кредитоспособностью Промсвязьбанка. «Мы полагаем, что в настоящее время банк может подвергаться риску неплатежеспособности в отсутствие государственной поддержки», — добавляют аналитики.

Они отмечают, что за последние несколько месяцев характеристики кредитоспособности банка значительно ухудшились с учетом негативного информационного фона, давления со стороны регулятора и ухода ряда руководителей высшего звена. По оценке агентства, в сентябре и октябре 2017 года отток средств клиентов со счетов Промсвязьбанка составил около 93 млрд рублей (10% ресурсной базы банка).

Агентство по-прежнему считает, что Промсвязьбанк имеет умеренную системную значимость для российского банковского сектора. В связи с этим долгосрочный кредитный рейтинг банка включает дополнительную ступень, добавляемую к его оценке собственной кредитоспособности, что отражает умеренную возможность получения банком поддержки от государства в долгосрочной перспективе.



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