Президент РФ Владимир Путин 19 декабря присвоил начальнику управления «К» (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву звание генерал-майора. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердил источник в ФСБ.

Чин генерал-майора не присваивают за выслугу лет, это решение обусловлено важностью структурного подразделения, которое возглавляет Ткачев, объяснил РБК источник в силовом ведомстве причину присвоения нового звания Ткачеву.

«Иван Ткачев — один из самых влиятельных силовиков. Управление, которое он возглавляет, имеет доступ к контролю за перемещением крупных финансовых потоков в стране и участвует в сопровождении всех коррупционных преступлений», — сообщил источник. О высоком авторитете среди силовиков руководителя «банковского» управления ФСБ сказал РБК еще один источник в спецслужбе.



В представлении о присвоении звания, по словам источника в ФСБ, говорится, что Ткачев около 30 лет проработал в органах госбезопасности.