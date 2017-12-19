Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило банку «Возрождение» долгосрочный кредитный рейтинг контрагента с «В+» до «B». Рейтинг остается в списке CreditWatch Negative («на пересмотре с негативными ожиданиями»), куда он был помещен 3 ноября 2017 года в связи с рисками ликвидности, а также давлением на показатели капитализации и позицию по риску банковской группы «ПромСвязьКапитал», материнской группы банка «Возрождение». Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «В».

Как напоминают в агентстве, Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, «сестринскую» организацию банка «Возрождение». Эти меры последовали за продолжительным периодом негативного информационного фона вокруг Промсвязьбанка, давлением со стороны регулятора, проблемами с ликвидностью, а также уходом из банка ряда руководителей высшего звена. Ранее предполагалось, что Промсвязьбанк и «Возрождение» будут объединены, однако сделка была отложена.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

«Понижение рейтинга банка «Возрождение» отражает наши ожидания того, что ситуация с Промсвязьбанком может негативно отразиться на его деятельности, например привести к оттоку средств клиентов и давлению на показатели ликвидности», — говорится в релизе S&P.

По оценке агентства, с июня 2017 года, когда на рынке появилась негативная информация касательно Промсвязьбанка, совокупная ресурсная база банка «Возрождение» была относительно стабильной. При этом объем депозитов корпоративных клиентов сократился примерно на 5,6 млрд рублей, что составляет 9,3% совокупного объема фондирования, привлекаемого от корпоративных клиентов.

Кроме того, в отличие от Промсвязьбанка, банк «Возрождение» не является системно значимой финансовой организацией. Поэтому аналитики не ожидают, что регулирующий орган предоставит банку финансовую поддержку в стрессовой ситуации в целях предотвращения проблем с кредитоспособностью и ликвидностью, как в случае с Промсвязьбанком.

Эксперты агентства также считают, что способность крупнейших акционеров (Дмитрия и Алексея Ананьевых) предоставлять поддержку банку «Возрождение» может быть ограничена в связи с событиями вокруг Промсвязьбанка, который является их крупнейшим активом.

​Братья Ананьевы должны будут выйти из капитала банка «Возрождение» Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы должны будут выйти из капитала других кредитных организаций, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы планируем вывести рейтинги банка «Возрождение» из списка CreditWatch в ближайшие три месяца, когда получим четкое представление относительно его способности сохранять устойчивое положение на рынке и поддерживать достаточный запас ликвидности», — указывают в S&P.

«Мы не разделяем опасений рейтингового агентства, так как не зависим от ситуации с другими банками, — заявил, комментируя рейтинговое действие S&P, председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович. — Банк «Возрождение» является самостоятельной кредитной организацией со своей лицензией, органами управления и даже структурой акционеров. Кроме того, мнение агентства совершенно не учитывает ни операционные, ни финансовые показатели банка «Возрождение», что указывает на субъективный подход к формированию рейтинга. В последние несколько кварталов мы существенно повысили эффективность бизнеса и укрепили капитал, а политика банка в области риск-менеджмента и управления ликвидностью соответствует лучшим европейским практикам. За последние два с половиной месяца мы дополнительно нарастили «подушку» ликвидности на 62% (до 78 миллиардов рублей), клиентские средства уверенно растут, опережая сектор, а кредитное качество улучшается. Мы считаем, что банк защищен от репутационных и регуляторных рисков».

В числе прочего в «Возрождении» напомнили, что по итогам девяти месяцев 2017 года банк получил прибыль по МСФО в размере 2,7 млрд рублей.

​«Возрождение»: «Никаких замечаний у регулятора к нам нет» Деятельность банка «Возрождение» не подвержена влиянию и не зависит от деятельности Промсвязьбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

