Минстрой России не видит необходимости в особом контроле за девелоперскими активами банков, которые в настоящее время находятся на санации, сообщил глава министерства Михаил Мень.



«Мы знаем об этой проблеме, но с учетом того, что сегодня институт санации банков работает, здесь особой обеспокоенности нет», — сказал Мень.

По его словам, министерство взаимодействует с ЦБ по вопросу страхования строительных проектов, для которых используются средства дольщиков. «Сейчас появилась очень положительная законодательная инициатива ЦБ вместе с Минфином — это санирование страховых компаний», — отметил министр.

В настоящий момент застраховано порядка 122 млн кв. м жилья, возводимого по схеме долевого участия, уточнил он.

Контроль со стороны финансового регулятора в девелоперских проектах необходим и с точки зрения кредитования отрасли, подчеркнул Мень. «У нас вызывает обеспокоенность то, что банки в полной мере не готовы заниматься кредитованием застройщиков», — сказал министр. Он пояснил, что переход от долевого строительства к проектному финансированию приведет к росту роли банковского сектора как источника средств, однако вопросы вызывает стоимость кредитов для застройщиков.

«Как они будут структурировать свою внутреннюю работу (по взаимодействию с девелоперами), будет ли создано специальное подразделение — я не берусь сказать, это прерогатива ЦБ», — добавил Мень.

В настоящее время при участии Агентства по страхованию вкладов процедуру санации проходят 25 банков.