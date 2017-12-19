Реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в ноябре снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Такая оценка Росстата приводится в докладе о социально-экономическом положении России в январе — ноябре.

При этом за 11 месяцев показатель уменьшился на 1,4% в годовом выражении.

Денежные доходы в среднем на душу населения, по оценке Росстата, в ноябре составили 31 536 рублей, увеличившись к аналогичному периоду 2016 года на 2,9%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 38 720 рублей (рост на 8% год к году). При этом реальная зарплата увеличилась на 5,4%.