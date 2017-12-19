Представители ФССП разыскали в Новосибирске неплательщика кредитов, который стоял в очереди за iPhone X, после чего взыскали с него порядка 120 тыс. рублей.

«На исполнении в отделе судебных приставов по Советскому району Новосибирска находилось исполнительное производство в отношении гражданина 1987 года рождения. Мужчина задолжал немногим меньше 120 тысяч рублей кредитной организации, но возвращать взятое взаймы не собирался», — говорится в сообщении Управления ФССП по Новосибирской области.

Приставам стало известно, что должник пойдет покупать новый смартфон на деньги, которые он «в черную» получил от разработки сайта для коммерческой организации.

Как отметили в ФССП, «сияющий» должник в очереди сжимал в руках выписку на получение iPhone X. После встречи с приставами он был вынужден погасить накопившуюся задолженность прямо в магазине электроники на глазах у других покупателей.

«Неплательщик признался, что его сжигает стыд: он давно решил, что кредит с него никто не сможет взыскать, так как официально должник не работает. «Никогда я еще так не ошибался», — сказал мужчина», — отметили в ФССП.