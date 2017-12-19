Банк России определил приоритетные направления, которые будет развивать для граждан в создаваемом сейчас маркетплейсе. Об этом заявил советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов на Международном РЕПО-форуме.



«Первый инструмент — вклады. Он наиболее востребованный и позволит всю систему архитектуры маркетплейса выстроить. Следующая история ОФЗ. Понятно, что есть идеи разобраться с ОСАГО как обязательным видом страхования, с которым много проблем. В этом вопросе у нас плотное взаимодействие с Российским союзом автостраховщиков. Вот это три направления, в которых мы движемся. В дальнейшем все зависит от запроса рынка», — заявил он.

По его словам, смысл маркетплейса в том, чтобы граждане могли в режиме онлайн видеть свои вклады, список приобретенных ценных бумаг и выбрать компанию для оформления полиса ОСАГО. Маркетплейс создается одновременно с системой регистрации всех финансовых трансакций россиян — об этой системе Швецов объявил в начале октября.

По замыслу ЦБ единая система регистрации финансовых трансакций россиян позволит потребителю видеть все свои операции в одном месте и использовать эти данные при спорах в суде, а также избежать проблемы забалансовых вкладов в банках.