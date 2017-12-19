Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» Бориса Минца должен был получить оферту от НБ «Траст» на выкуп акций банка «ФК Открытие», который сейчас проходит процедуру санации, следует из ответа ЦБ на жалобу НПФ.

В октябре фонд «Будущее» пожаловался Центробанку на «Траст», который не направил ему оферту о выкупе акций банка «Открытие», когда стал владельцем более 75% акций банка. На днях Центробанк прислал фонду ответ (РБК ознакомился с документом, представитель НПФ подтвердил его подлинность), в котором признал, что «Траст» обязан был направить оферту.



НПФ «Будущее» входит в тройку крупнейших фондов, работающих с пенсионными накоплениями. По данным ЦБ на 30 сентября, он управляет более 279,3 млрд рублей пенсионных накоплений. Согласно бухгалтерской отчетности НПФ, по итогам III квартала этого года фонд потерял 12,6 млрд пенсионных денег из-за переоценки стоимости акций банка «ФК Открытие», в котором 29 августа была введена временная администрация. В результате переоценки пакет акций, принадлежащий НПФ «Будущее», обесценился. Фонд зафиксировал убыток 2,6 млрд рублей, указано в отчетности, и отрицательную доходность — минус 0,14%, следует из данных ЦБ.

Группа Минца столкнулась со сложностями в реструктуризации облигаций на фоне перехода «Открытия» к ЦБ У Бориса Минца оказались несговорчивые кредиторы: его компании смогли реструктурировать лишь один выпуск облигаций из трех, пишут «Ведомости». По мнению аналитиков, реструктуризации одного из выпусков мог косвенно препятствовать ЦБ.

Примечательно, что другим НПФ, инвестировавшим пенсионные деньги в «ФК Открытие», удалось избежать таких потерь. Как сообщала газета «Ведомости» 16 октября, банк «Траст» выкупил 13,07% акций банка «Открытие» перед санацией последнего (последняя сделка — почти на 14 млрд рублей — была заключена 28 августа). Как подтвердили изданию в ЦБ, продавцами акций выступали три пенсионных фонда, которые принадлежали самому банку «ФК Открытие» и вошли в периметр санации, — НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (2,99%), НПФ «Электроэнергетики» (4,86%) и НПФ «РГС» (4,97%). Причины ненаправления оферты НПФ «Будущее» «Траст» не раскрыл.

Позиция регулятора, изложенная в ответе НПФ «Будущее», звучит так: «28 августа 2017 года группа компаний («Траст» и аффилированные с ним лица) консолидировала более 75% акций банка «ФК Открытие». С учетом требований ст. 84.2 Закона об акционерных обществах, у группы компаний возникла обязанность по направлению обязательного предложения о приобретении акций банка «ФК Открытие». По факту ненаправления в установленный срок обязательного предложения каждому лицу, входящему в группу компаний, направлено предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и телеграмма о вызове для составления протокола об административном правонарушении. Также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении банка «Траст» дела об административном правонарушении».

Центробанк и банк «ФК Открытие» не ответили на запрос РБК о том, было ли направлено в «Траст» предписание и будет ли выставлена оферта.

По состоянию на февраль 2017 года, согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, датированному 10 октября 2016 года, 99,99% акций банка принадлежит АО «Открытие Холдинг».



Национальный Банк «Траст» ПАО «Банк «Траст» — крупная кредитная организация с широкой филиальной сетью. Приоритетные направления деятельности — розничный бизнес, работа со средним и малым предпринимательством, с корпоративными клиентами. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием банка «Финансовая Корпорация Открытие», которая подразумевает присоединение «Траста» к инвестору до конца 2020 года. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 609,92 млрд рублей (19-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -156,33 млрд, кредитный портфель — 271,41 млрд, обязательства перед населением — 116,87 млрд.