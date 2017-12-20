Сегодня уже многие знают о существовании карт национальной платежной системы «Мир». Они выдаются, как правило, бюджетникам для получения заработной платы, а также пенсионерам и льготникам для получения социальных выплат. Для тех, кто не относится к указанным категориям граждан, но очень хочет получить карту «Мир» в частном порядке, мы составили рейтинг бесплатных карт, то есть таких, по которым не взимается плата за годовое обслуживание на протяжении всего срока службы пластика.

В рейтинге не приняли участие продукты для молодежи и предоплаченные карты. Так как обслуживание карт из таблицы осуществляется абсолютно бесплатно, рейтинговать предложения было решено по годовой стоимости популярной услуги СМС-информирования. При совпадении этого параметра планировалось отдавать предпочтение картам с «плюшками» — бонусной программой, кешбэком или начислением процентов на остаток. На практике этого делать не пришлось.

Первую строчку поделили карты банков «Союз», «Кузнецкий» и банка «Центр-инвест». По ним не взимается плата за годовое обслуживание, СМС-информирование, а также отсутствуют бонусные программы или кешбэк от банка. Карты банка «Центр-инвест» участвуют в кешбэк-сервисе платежной системы «Мир» (смотреть таблицу).

По «Дебетовой» (неименная) «Союза» проценты на остаток все же начисляются, но по ставке вклада до востребования. Указанная ставка настолько мала, что ее значением можно пренебречь.

В рейтинге представлены только две карты «классической» категории (банк «Оренбург», Росбанк), остальные — дебетовые «Мир».

Обзор составлен по официальным данным сайтов и кол-центров банков на 15 декабря 2017 года.

