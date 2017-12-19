Арбитражный суд Башкирии принял к производству иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии о взыскании с АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» более 131,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.



Суд назначил на 12 января предварительные слушания по делу. Иск поступил в арбитраж 12 декабря и был оставлен без движения, поскольку истец не приложил к нему доказательства направления копии иска с приложениями другим участникам дела. В связи с устранением нарушений иск принят к производству.

В этом иске Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии требует взыскать с АФК «Система» около 98,2 млрд рублей убытков, с ее «дочки» — 33,4 млрд рублей убытков. Третьими лицами указаны «Роснефть» и «Башнефть».

Ранее, 11 декабря, «Роснефть» и «Башнефть» сами подали в арбитраж Башкирии иск к «Системе» и «Система-Инвесту» на ту же сумму — 131,6 млрд рублей. Как пояснили истцы, это размер дивидендов, полученных ответчиками от «Башнефти» с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов.

Вице-премьер правительства Башкирии Евгений Гурьев 13 декабря заявил, что власти Башкирии не исключают объединения исков региона и «Роснефти» против АФК «Система» на 131,6 млрд рублей в ходе судебного разбирательства. Он отметил, что «процессуально было более обоснованно подать самостоятельный иск». Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что Башкирия подала ходатайство об объединении дел в одно производство. Ранее суд назначил предварительное заседание по иску «Роснефти» к АФК также на 12 января.