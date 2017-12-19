В Москве перед судом предстанет бывший предправления Эргобанка Вячеслав Бармин, обвиняемый в хищении более 750 млн рублей.

Главным следственным управлением СКР завершено расследование по уголовному делу в отношении Бармина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»). В Генпрокуратуре было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, будучи председателем правления Эргобанка и обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка денежные средства на общую сумму более 750 млн рублей.

Деньги в кредитную организацию Бармин не возвратил, а обратил их в свою пользу и распорядился по собственному усмотрению. В ходе расследования следователями изучен значительный объем финансовой документации, допрошено 40 человек, проведен ряд иных следственных действий, а также экспертных исследований, по результатам которых у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств. В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке, наложен арест.

Уголовное дело было возбуждено в январе текущего года на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов. У Эргобанка на основании приказа ЦБ с 15 января 2016 года отозвана лицензия.