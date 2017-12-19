Совкомбанк открыл в Тюмени новый мини-офис для физических лиц — в Восточном административном округе по адресу: ул. Моторостроителей, д. 5. Как уточняется в сообщении банка, на сегодняшний день в городе работают уже десять его мини-офисов и четыре кредитно-кассовых отделения.

В новом офисе предлагаются, в частности, вклады, потребительские кредиты, кредитные карты, карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, один из которых — с функцией cash-in.

Отделение обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.

