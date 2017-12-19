Совкомбанк открыл в Тюмени новый мини-офис для физических лиц — в Восточном административном округе по адресу: ул. Моторостроителей, д. 5. Как уточняется в сообщении банка, на сегодняшний день в городе работают уже десять его мини-офисов и четыре кредитно-кассовых отделения.
В новом офисе предлагаются, в частности, вклады, потребительские кредиты, кредитные карты, карты беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, один из которых — с функцией cash-in.
Отделение обслуживает клиентов по будням с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.