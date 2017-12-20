Клиенты сервисов онлайн-кредитования на Новый год планируют в основном подарить что-то из косметики или парфюмерии. Этот вариант выбрали 17,5% клиентов. На втором месте по популярности оказались подарочные сертификаты — их купят 15,9% опрошенных. Примерно столько же — 15,4% клиентов — отправятся за подарками в магазины бытовой техники, чтобы приобрести для семьи и друзей электронику и цифровую технику. Такие выводы сделаны на основе исследования компании MoneyMan. Аналитики компании узнали, какие подарки выбирают пользователи сервисов онлайн-кредитования и сколько денег каждый из них собирается потратить на предпраздничные хлопоты.

Многие клиенты сделали выбор в пользу сувенирной продукции. Около 15,1% ответивших рассматривают в качестве подарка игрушки, свечи и приятные безделушки. Почти 14,4% пользователей обрадуют своих близких подарками для занятий спортом (спортивная одежда, клюшки, коньки). Из всех респондентов 8,5% планируют дарить предметы одежды — от аксессуаров до дорогой верхней одежды. Книги планируют подарить 6,2% клиентов, а 4,3% думают подарить своим родным и близким туристическую поездку.

Остальные 2,7% ответивших выберут другие виды подарков. Наиболее часто встречающиеся подарки, которые заемщики отметили отдельно, — это фитнес-трекеры, книга Льва Данилкина «Ленин: Пантократор солнечных пылинок», беспроводные наушники, теплый свитер с оленями.

Также аналитики компании узнали у пользователей о размере планируемых затрат на подготовку к новогодним праздникам. Клиенты указывали общую сумму, которую собираются потратить на оформление стола, декор и украшения для создания новогоднего настроения, подарки и т. д.

В бюджет до 5 тыс. рублей планируют уложиться 7,3% опрошенных. Около 25,7% потратят на праздник до 10 тыс. рублей. Большинство респондентов, а это 29% участников опроса, запланировали на новогодние мероприятия до 15 тыс. рублей.

В сумму до 20 тыс. рублей хотят уложиться 12,3% клиентов, а в бюджет до 25 тыс. рублей — 6,1%. Немало опрошенных собираются раскошелиться более чем на 25 тыс. рублей. За этот вариант проголосовали 14,6% клиентов. И лишь 5% участников совсем вычеркнули эту статью расходов и не собираются выделять деньги на новогодние хлопоты.

Опрос компании MoneyMan показывает традиционную для россиян склонность к повышенным расходам на празднование Нового года, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. «Увеличение цен на новогодние приготовления в текущем году оказалось не столь существенным из-за общего ослабления инфляции.

Так, «индекс салата оливье» повысился за год на 2,1%, по расчетам ЦБ России, а для приготовления «селедки под шубой» понадобится даже на 0,9% меньше денег, чем в прошлом году. В то же время уменьшился и темп общего сокращения реальных доходов населения в России до 1,3% в октябре, тогда как в 2016-м оно составило 5,9%.

Таким образом, для многих есть что праздновать и есть чем праздновать», — считает эксперт.

«Неудивительно, что более 50% людей, судя по опросу, готовы потратить 10—15 тысяч рублей на подарки, ведь это самый ожидаемый и продолжительный праздник в году. С другой стороны, по отношению к средней зарплате по стране это составляет 28—42%», — отмечает инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru