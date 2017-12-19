Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Российский Капитал» на уровне «ruВВВ-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как отмечается в сообщении агентства, значимое позитивное влияние на рейтинг оказывает реализация программы государственной поддержки банка, в том числе связанная с привлечением средств в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций (общей номинальной стоимостью около 15,1 млрд рублей) в сентябре 2017 года, размещаемых в пользу Агентства по страхованию вкладов. RAEX отмечает, что реализация указанных мероприятий позволила снизить принимаемые банком кредитные риски, а также улучшить его показатели краткосрочной ликвидности.

Аналитики напоминают, что по состоянию на 1 ноября 2017 года банк на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, а в краткосрочной перспективе планируется переход банка в собственность АО «АИЖК». В связи с этим рейтинговое агентство оценивает как высокую вероятность дальнейшей финансовой и административной поддержки банка со стороны органов государственной власти и нового акционера.

Также в качестве позитивных факторов выделены сильные конкурентные позиции «Роскапа» на российском банковском рынке в сочетании с широкой географией его деятельности. Позитивное влияние на рейтинг оказывают приемлемые показатели обеспеченности ссуд, приемлемый уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и высокая ликвидность портфеля ценных бумаг.

В качестве негативных факторов аналитики отмечают демонстрируемую банком недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам, а также повышенную уязвимость его капитала к созданию резервов по ряду активов, имеющих признаки возможного обесценения. RAEX отмечает, что, несмотря на существенное сокращение проблемных активов в сентябре и октябре 2017 года за счет проведения мероприятий, предусмотренных реализацией плана финансового оздоровления, показатели просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю банка находятся на высоком уровне. При этом по данной задолженности сформирован необходимый резерв, и в течение 2018 года банк планирует планомерно списать безнадежную задолженность за счет сформированных резервов. По информации банка, без учета активов, включенных в план финансового оздоровления, просроченная задолженность по корпоративному портфелю в течение 2017 года находится на уровне ниже среднерыночного.



Давление на кредитоспособность оказывают по-прежнему низкие показатели эффективности деятельности банка, при этом значительный убыток, полученный банком в III квартале 2017 года, обусловлен созданием резервов по проблемным активам, включенным в план финансового оздоровления. Также негативное влияние оказывает нестабильная динамика объема высоколиквидных активов в 2017 году. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает повышенная зависимость норматива долгосрочной ликвидности от стабильности остатков на клиентских счетах. Также агентство отмечает, что в дальнейшем на изменение уровня рейтинга ключевое влияние будет оказывать успешная реализация выбранной стратегии развития, в том числе по достижению приемлемых показателей рентабельности бизнеса и способности к самостоятельному генерированию капитала.

