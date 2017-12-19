Палата представителей конгресса США на заседании во вторник приняла окончательный вариант законопроекта о проведении крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформы, обещанной ранее президентом страны Дональдом Трампом. За данное решение уже проголосовало большинство конгрессменов.



В частности, инициатива предусматривает снижение налоговой ставки для бизнеса с нынешних 35% до 21%. Норма должна вступить в силу с 2018 года.

Помимо этого, меняется шкала налогообложения для рядовых американцев. Так, вместо налогов в 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% и 39,6% устанавливаются следующие пороги: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената, голосование там может состояться уже в ближайшее время. В случае успеха документ будет направлен на подпись президенту.