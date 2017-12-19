Несмотря на нормализацию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и принятие в этой стране закона о возможных ограничениях на операции с российским государственным долгом, на российском рынке валютных форвардов в III квартале не произошло роста активности нерезидентов, направленной на хеджирование рисков ослабления рубля. Об этом говорится в очередном квартальном «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном во вторник Банком России.

В условиях ожидания нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и усиления чистого оттока капитала из стран с формирующимися рынками, а также с учетом возможного введения ограничений на вложения американских инвесторов в российский суверенный долг потенциальной стратегией иностранных участников, имеющих вложения в российские активы, может быть хеджирование рисков ослабления рубля на рынке валютных форвардов, поясняют в ЦБ. В связи с этим был проведен анализ активности нерезидентов на рынке валютных форвардов на предмет проверки гипотезы об усилении их склонности к хеджированию рисков ослабления рубля.

Фокус анализа концентрировался на сделках, заключенных после 2 августа 2017 года (даты принятия санкционного закона США), с датами исполнения после 1 января 2018 года и отдельно в I квартале 2018 года. До конца января 2018 года Минфин США должен подготовить доклад по вопросу введения ограничений на вложения в ОФЗ, напоминает Банк России.

Как отмечает российский регулятор, в целом рынок валютных форвардов является краткосрочным, большинство сделок заключаются на срок до одной недели. В обычных обстоятельствах рынок валютных форвардов на срок более трех месяцев является малоликвидным. Объем сделок, заключенных после 2 августа 2017 года, с датой исполнения после 1 января 2018 года также не являлся существенным и не имел тенденции к росту. Объемы исполнения всех ранее открытых сделок валютных форвардов, которые приходятся на I квартал 2018 года, также не являются существенными. Общий объем длинных позиций нерезидентов на рынке валютных форвардов с исполнением в I квартале 2018 года составляет 390,5 млн долларов. Форвардные покупки иностранной валюты нерезидентами сконцентрированы преимущественно в последние дни I квартала 2018 года.

«Проведенный анализ позволяет заключить, что на российском рынке не наблюдается существенного повышения спроса нерезидентов на операции хеджирования рисков ослабления рубля. Риски ослабления рубля в условиях нормализации денежно-кредитной политики ФРС США, а также риски активации санкций в отношении российского государственного долга расцениваются участниками рынка как несущественные», — говорится в обзоре.



Там также сообщается, что был проведен анализ устойчивости рынка к риску ослабления рубля. В случае стресса резиденты сталкиваются с отрицательной переоценкой позиций, при этом наибольшие потери сосредоточены в секторе нефинансовых организаций. Основная часть указанных потерь приходится на крупнейшие российские компании, которые имеют достаточную валютную выручку для хеджирования возможных рисков. Тем не менее нефинансовым организациям следует обратить внимание на необходимость контроля за уровнем валютного риска, заключают в Центробанке.



В числе прочего в докладе отмечается, что для рынка процентных инструментов долгосрочным фактором риска является предстоящая замена британским регулятором индикатора LIBOR на новые бенчмарки. «Одним из долгосрочных рисков, который может затронуть участников глобального рынка процентных инструментов, является планируемый отказ британского регулятора от расчета индикаторов LIBOR и их замена на новые бенчмарки. По информации FCA (Financial Conduct Authority), к концу 2021 года официальная публикация значений ставки LIBOR будет прекращена, а ставка SONIA станет ключевым рыночным индикатором. Продолжение публикации данных по значениям LIBOR банками-участниками будет возможным лишь на добровольной основе», — указывает Центробанк.

По данным регулятора, на российском рынке деривативов заключен существенный объем сделок, в качестве базисной ставки которых используется LIBOR. В частности, на рынке кросс-валютных свопов к LIBOR привязано 82,2% объема сделок с плавающей ставкой, а на рынке процентных свопов — 73,7%. При этом среди сделок с плавающей ставкой с датой расчета после 2021 года (занимают около 20% текущего объема рынка инструментов с плавающей ставкой) более 97% объема заключено с использованием ставки LIBOR в качестве базисной. Несмотря на то, что длительный период перехода отчасти позволит снизить риски и издержки, связанные с ожидающимися изменениями, участникам рынка следует заблаговременно выработать согласованные подходы по имплементации новых бенчмарков в действующие финансовые контракты до момента отказа от официального расчета используемых в настоящее время индикаторов LIBOR, рекомендует Банк России.

