С физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут быть списаны недоимки по ряду налогов. Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток». Это еще одна часть предложений по налоговой «амнистии», с которыми на прошлой неделе выступил президент Владимир Путин, сообщает РБК.

Поправки вносятся в законопроект об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), который уже был принят Думой в первом чтении в начале декабря. Уже в среду, 20 декабря, они будут рассмотрены сразу во втором чтении.



Согласно поправкам, признается безнадежной и подлежит списанию недоимка по имущественным налогам (налоги на землю, недвижимость и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным с того времени за эту недоимку.

По данным ФНС, неурегулированная задолженность граждан по этим налогам на 1 января 2015 года составляла 103 млрд рублей (не считая пеней, набежавших после), но какая-то часть этой задолженности была погашена в последующие периоды.

Безнадежной можно считать задолженность тех граждан, кому налоговые органы не смогли предъявить иск в силу разных обстоятельств, либо тех, у кого истек срок давности по уплате налога, пояснил член комитета по бюджету Дмитрий Юрков.

Например, по транспортному налогу в 2018 году налоговая вправе выставить счет владельцу автомобиля только за периоды 2015, 2016 и 2017 годов (то есть не более трех лет, предшествующих году направления уведомления).



Безнадежными также будут признаны долги индивидуальных предпринимателей на аналогичную дату (1 января 2015 года) по ряду налогов, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенного НДС.

Другая поправка расширяет список доходов, освобождаемых от налогообложения (ст. 217 Налогового кодекса). К ним предложено отнести доходы, полученные с 1 января 2015 года по 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом. С принятием этой поправки исчезнет проблема, когда гражданам начисляется НДФЛ как следствие списания их долгов перед банками, телефонными операторами, коммунальными организациями и т. п.



Наконец, еще одна поправка предполагает освобождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов войны от уплаты налога на небольшие земельные участки. Как следует из текста одобренной комитетом поправки, пенсионеров включат в льготную категорию по земельному налогу, а денежный налоговый вычет (10 тыс. рублей) будет заменен на вычет в натуральном выражении: налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 600 кв. м, находящихся в собственности льготника. Таким образом, для участков большего размера сохранится необходимость платить налог, но лишь за тот размер земли, который останется после вычета шести соток.

Данная льгота сможет применяться в отношении только одного участка по выбору налогоплательщика, отмечается в документе. Льгота касается всех пенсионеров, установленных законодательством, включая военных.