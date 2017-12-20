Курс биткоина за сутки подешевел на 10,94% до 16,987 тыс. долларов.



По данным Coinmarketcap, на текущий момент капитализация биткоина — более 284,58 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 604 млрд долларов.

Напомним, курс биткоина во время торгов 17 декабря установил новый исторический рекорд, пробив отметку в 20 тыс. долларов.

Ранее соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. По его словам, основные проблемы биткоина — высокие комиссии и падающая скорость переводов. Предприниматель отмечает, что пропускная способность сети ограничена «размером блока» — памяти, которая хранит записи трансакций. Из-за этого криптовалюта неликвидна, вложения в нее становятся слишком рискованными.