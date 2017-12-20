Хакерской атаке с выводом средств через систему SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) 15 декабря подвергся дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», выяснил «Коммерсант». Атаку удалось остановить лишь частично, было утеряно несколько десятков миллионов рублей.



В пресс-службе «Глобэкса» признали, что «была атака на прошлой неделе, средства клиентов не пострадали».

Об атаке изданию рассказали специалисты по информационной безопасности и подтвердили в ЦБ. Ее особенность в том, что впервые в России денежные средства были выведены через SWIFT, которую до сих пор хакеры в России не использовали.

Управляющий партнер «Россвифт» Максим Зимовнов пояснил газете, что на данный момент нельзя однозначно сделать вывод — имели место взлом автоматизированной банковской системы (АБС) или же проникновение в инфраструктуру SWIFT. По словам топ-менеджера, «Россвифт» неоднократно сообщал материнской компании о рисках атак на банки, которые связаны с особенностями работы SWIFT в России.

Это единственный партнер SWIFT в России и СНГ, он имеет доступ ко всей конфиденциальной информации пользователей, в том числе IP-адресам, критической инфраструктуре. SWIFT обещала устранить третью сторону из взаимодействий с российскими банками, однако дата отказа от услуг посредника все время переносилась. Сейчас, уточнил Зимовнов, речь идет только о конце 2018 года.

​В России впервые атакован банк через SWIFT В России впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом «Коммерсанту» сообщили специалисты по информационной безопасности и подтвердили в ЦБ.

У ВЭБа два дочерних банка — Связь-Банк и «Глобэкс». В Связь-Банке заверили, что у них хакерских атак и вывода средств не было, «информационная безопасность банка полностью соответствует требованиям ЦБ в указанной области, никаких предупреждений из Банка России не поступало».



Во вторник, 19 декабря стало известно, что до конца I квартала 2018 года должен начаться процесс передачи банка «Глобэкс» от ВЭБа к Росимуществу.

​Источник: ВЭБ передает банк «Глобэкс» Росимуществу Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.

