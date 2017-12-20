Хакерской атаке с выводом средств через систему SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) 15 декабря подвергся дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», выяснил «Коммерсант». Атаку удалось остановить лишь частично, было утеряно несколько десятков миллионов рублей.
В пресс-службе «Глобэкса» признали, что «была атака на прошлой неделе, средства клиентов не пострадали».
Об атаке изданию рассказали специалисты по информационной безопасности и подтвердили в ЦБ. Ее особенность в том, что впервые в России денежные средства были выведены через SWIFT, которую до сих пор хакеры в России не использовали.
Управляющий партнер «Россвифт» Максим Зимовнов пояснил газете, что на данный момент нельзя однозначно сделать вывод — имели место взлом автоматизированной банковской системы (АБС) или же проникновение в инфраструктуру SWIFT. По словам топ-менеджера, «Россвифт» неоднократно сообщал материнской компании о рисках атак на банки, которые связаны с особенностями работы SWIFT в России.
Это единственный партнер SWIFT в России и СНГ, он имеет доступ ко всей конфиденциальной информации пользователей, в том числе IP-адресам, критической инфраструктуре. SWIFT обещала устранить третью сторону из взаимодействий с российскими банками, однако дата отказа от услуг посредника все время переносилась. Сейчас, уточнил Зимовнов, речь идет только о конце 2018 года.
В России впервые осуществлена успешная атака на банк с выводом денег за рубеж через международную систему передачи финансовой информации SWIFT. Об этом «Коммерсанту» сообщили специалисты по информационной безопасности и подтвердили в ЦБ.
У ВЭБа два дочерних банка — Связь-Банк и «Глобэкс». В Связь-Банке заверили, что у них хакерских атак и вывода средств не было, «информационная безопасность банка полностью соответствует требованиям ЦБ в указанной области, никаких предупреждений из Банка России не поступало».
Во вторник, 19 декабря стало известно, что до конца I квартала 2018 года должен начаться процесс передачи банка «Глобэкс» от ВЭБа к Росимуществу.
Внешэкономбанк (ВЭБ) не нашел покупателей на банк «Глобэкс» и готовится передать его Росимуществу. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к банку и госкорпорации, а также федеральный чиновник.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору, однако на текущий момент эти намерения так и не были реализованы.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 138,25 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,77 млрд, кредитный портфель — 70,95 млрд, обязательства перед населением — 56,30 млрд.