Санация ЦБ РФ банка «ФК Открытие» и Бинбанка вызывает определенные опасения: банки вынуждены агрессивно привлекать средства, в том числе госкомпаний; при этом у Центробанка, который одновременно является и акционером, и регулятором, возникает конфликт интересов, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«Банку «ФК Открытие» и Бинбанку предстоит погасить значительную задолженность по кредитам ЦБ, предоставленным на поддержку ликвидности, для этого они будут вынуждены вести довольно агрессивную политику привлечения, поддерживая высокую стоимость пассивов», — сказал Матовников.

ЦБ как кредитор этих банков заинтересован в скорейшем возврате кредитов, взятых банками, и единственный способ вернуть эти средства — быстрее заместить их средствами клиентов, то есть вкладчиков и юридических лиц, пояснил главный аналитик Сбербанка.

Fitch: санация «Открытия» и Бинбанка не говорит о системном кризисе в банковском секторе РФ Недавний запуск санации двух крупных российских банков — «Открытия» и Бинбанка — не является признаком системного кризиса в банковском секторе. Об этом говорится в последнем спецотчете рейтингового агентства Fitch Ratings по банкам на развивающихся рынках.

«Учитывая финансовое положение этих организаций, беспристрастный регулятор скорее бы сдерживал такую экспансию, но крупный кредитор и акционер может желать обратного. Участники рынка опасаются и создания преференций для банков, санируемых ЦБ, в части требований по доступу к средствам госкомпаний», — указал Матовников.

«Новый механизм санации введен после того, что стали ясны все проблемы старого. Сейчас мы находимся в ситуации, когда запущен новый механизм, и он явно обладает некоторыми преимуществами. Как сработает Фонд консолидации пока не очень понятно, хотя он устраняет многие недостатки предыдущего механизма. Первые месяцы его применения дали повод для серьезных вопросов относительно того, правильно ли он будет работать», — отметил главный аналитик Сбербанка.

«В частности, возникли опасения в части возможного конфликта интересов у Центрального банка как акционера этих банков и как их регулятора, которые уже стали поводом для заявлений, в частности рейтинговых агентств, да и некоторых банков», — добавил Матовников.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.

С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.