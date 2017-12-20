Санация ЦБ РФ банка «ФК Открытие» и Бинбанка вызывает определенные опасения: банки вынуждены агрессивно привлекать средства, в том числе госкомпаний; при этом у Центробанка, который одновременно является и акционером, и регулятором, возникает конфликт интересов, заявил в интервью РИА Новости главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
«Банку «ФК Открытие» и Бинбанку предстоит погасить значительную задолженность по кредитам ЦБ, предоставленным на поддержку ликвидности, для этого они будут вынуждены вести довольно агрессивную политику привлечения, поддерживая высокую стоимость пассивов», — сказал Матовников.
ЦБ как кредитор этих банков заинтересован в скорейшем возврате кредитов, взятых банками, и единственный способ вернуть эти средства — быстрее заместить их средствами клиентов, то есть вкладчиков и юридических лиц, пояснил главный аналитик Сбербанка.
Недавний запуск санации двух крупных российских банков — «Открытия» и Бинбанка — не является признаком системного кризиса в банковском секторе. Об этом говорится в последнем спецотчете рейтингового агентства Fitch Ratings по банкам на развивающихся рынках.
«Учитывая финансовое положение этих организаций, беспристрастный регулятор скорее бы сдерживал такую экспансию, но крупный кредитор и акционер может желать обратного. Участники рынка опасаются и создания преференций для банков, санируемых ЦБ, в части требований по доступу к средствам госкомпаний», — указал Матовников.
«Новый механизм санации введен после того, что стали ясны все проблемы старого. Сейчас мы находимся в ситуации, когда запущен новый механизм, и он явно обладает некоторыми преимуществами. Как сработает Фонд консолидации пока не очень понятно, хотя он устраняет многие недостатки предыдущего механизма. Первые месяцы его применения дали повод для серьезных вопросов относительно того, правильно ли он будет работать», — отметил главный аналитик Сбербанка.
«В частности, возникли опасения в части возможного конфликта интересов у Центрального банка как акционера этих банков и как их регулятора, которые уже стали поводом для заявлений, в частности рейтинговых агентств, да и некоторых банков», — добавил Матовников.
Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.
С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.