Иностранцам, активы которых заблокированы в России из-за подозрений в терроризме, будет автоматически запрещен въезд в РФ. Иностранцы, чьи активы в России заморожены во внесудебном порядке, не смогут въезжать в нашу страну. Разработкой соответствующего законопроекта займется Росфинмониторинг, а запрет может заработать уже в следующем году, пишут «Известия».

Нововведение обсуждали на заседании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, отмечает издание со ссылкой на протокол встречи. Факт заседания и принятия решения о запрете на въезд в Россию иностранцев, активы которых заморожены, также подтвердил источник, близкий к Росфинмониторингу.

Внесудебная заморозка активов террористов и подозреваемых в подобной деятельности заработала в России в 2016 году. Она позволяет межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма блокировать деньги и иное имущество лиц, которые могут участвовать в противозаконных действиях.

За 2017 год это ведомство успело заморозить активы 104 граждан стран Центральной Азии, проживающих в России. Общая сумма — 4 млн рублей, указано в протоколе заседания межведомственной комиссии. Кто будет следить за соблюдением запрета, в документе не уточняется. Органом, который может взять на себя эту функцию, является ФСБ, полагает источник, близкий к Росфинмониторингу.

Представители Росфинмониторинга не прокомментировали ужесточение мер по отношению к иностранцам, заподозренным в сомнительных финансовых операциях. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал нововведение. По его словам, нужно пресекать на территории России любую возможную деятельность лиц, причастных к терроризму и подозреваемых в нем.



Схожий механизм запрета на въезд в страну активно работает в США, ЕС и на Ближнем Востоке, отмечают эксперты. Однако при реализации инициативы возникает риск, что механизм запрета на въезд будет работать и против граждан, не имеющих отношения к терроризму, — например, необоснованно заподозренных в сомнительных финансовых операциях, что может повредить инвестиционному климату России.