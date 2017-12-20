Правительство России определило максимальный объем выпуска государственных ценных бумаг РФ в 2018 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, Минфин в следующем году сможет выпустить государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в отечественной валюте, не более чем на 1,485 трлн рублей, в иностранной валюте — не более чем на 7 млрд долларов.

«Правительству России предоставлено право в 2018 году принимать решения о размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации в российской валюте стоимостью до 100 миллиардов рублей в рамках операций обмена на государственные ценные бумаги Российской Федерации других выпусков по согласованию с их владельцами. В целях такого обмена государственных ценных бумаг предполагается провести эмиссию облигаций федерального займа в объеме до 100 миллиардов рублей по цене 100% от номинальной стоимости и выкуп государственных ценных бумаг стоимостью 100 миллиардов рублей», — отмечается в документе.



Принятые решения позволят осуществить в 2018 году эмиссию государственных ценных бумаг в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств, говорится в распоряжении.

Запланировано, что доходы бюджета России в 2018 году составят 15,26 трлн рублей, в 2019-м — 15,55 трлн, в 2020-м — 16,3 трлн. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн — в 2019-м, 17,155 трлн — в 2020-м. Таким образом, дефицит федерального бюджета в следующем году составит 1,3 трлн рублей, в 2019-м — 819,1 млрд, в 2020-м — 870 млрд.