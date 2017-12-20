«МегаФон» с 20 декабря запускает в московских салонах программу по обмену бывших в употреблении смартфонов Apple и Samsung на скидку при покупке любого другого устройства этих фирм или при покупке страховки (trade-in). В ближайшие дни trade-in на смартфоны iPhone по всей России запускает также «ВымпелКом», пишут «Ведомости».

«МегаФон» будет принимать к обмену смартфоны Apple от iPhone 4S и флагманские устройства Samsung, выпущенные после 2014 года. IPhone 5S с памятью 64 Гб в рабочем состоянии может быть оценен в 8 900 рублей, Samsung Galaxy S6 c 32 Гб памяти — в 10 200 рублей, говорится в описании программы.

«ВымпелКом» будет принимать смартфоны (iPhone 4 и новее), даже если они были куплены за пределами России, отмечает представитель оператора Анна Айбашева. Обновление смартфона, как правило, мотивирует клиентов к большему потреблению услуг, объясняет Айбашева интерес оператора к программе. Кроме того, «ВымпелКом» помимо оказания мобильных услуг продает девайсы, а подобные программы привлекают клиентов, отмечает она. Причин для trade-in две — это повышение лояльности абонентов и увеличение продаж новых телефонов, соглашается представитель «МегаФона».

В декабре подобную программу уже запустили МТС. Покупатели могут сдать бывшие в употреблении iPhone или Samsung и получить скидку при покупке нового устройства. В ближайших планах запуск программы trade-in в собственной рознице есть и у «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2).

До сих пор масштабных программ обмена старой электроники, в частности смартфонов, на российском рынке еще никто не проводил, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Теперь использовать такую схему привлечения клиентов в салоны начинают операторы. Они хотят мотивировать абонентов менять старые телефоны на новые, с большими возможностями, а значит, в конечном итоге и с большим потреблением трафика и средним чеком за мобильные услуги, объясняет Кусков.