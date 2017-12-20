Банк «Агророс» запустил переводы с карты на карту через сайт, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Для того необходимо выбрать соответствующий сервис на главной странице сайта банка, указать номер карты отправителя и получателя денежных средств.
«Перевод денежных средств доступен как между картами банка «Агророс», такие операции производятся без комиссии, так и на карты сторонних банков, комиссия составит 1,5%, минимальная сумма комиссии 50 рублей, с карты стороннего банка на карту банка «Агророс» комиссия 0,5% минимальная сумма комиссии 30 рублей. Максимальная сумма одного перевода без учета комиссии — 65 тысяч рублей, минимальная — 50 рублей», —уточняется в релизе.
Срок зачисления средств зависит от банка получателя перевода, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
На сегодняшний день владельцем 88,80% акций банка является известный саратовский бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев. В 1992—1995 годах
Бенефициарами банка выступают также Владимир Чистяков (4%), председатель совета директоров Татьяна Дронова (1,59%), Елена Павленкова (0,93%), Аваг Авагян (0,18%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.