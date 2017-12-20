АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.

На сегодняшний день владельцем 88,80% акций банка является известный саратовский бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев. В 1992—1995 годах г-н Евстафьев занимал должность советника и пресс-секретаря на тот момент первого зампреда правительства РФ Анатолия Чубайса; в 1995—1996 годах являлся замгендиректора компании ОРТ; с 2002 года занимал пост гендиректора ОАО «Мосэнерго», который покинул после аварии в сетях Мосэнерго в мае 2005 года; с 2012 года выступает доверенным лицом бизнесмена и политика Михаила Прохорова (в составе его партии) в Саратовской области. Помимо банка в настоящее время возглавляет и контролирует ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз» и предприятие «Тольяттинский Трансформатор».

Бенефициарами банка выступают также Владимир Чистяков (4%), председатель совета директоров Татьяна Дронова (1,59%), Елена Павленкова (0,93%), Аваг Авагян (0,18%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.