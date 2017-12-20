Мобильный Интернет в Москве стоит в несколько раз дешевле по сравнению с крупными зарубежными городами, подсчитали в департаменте информационных технологий (ДИТ) столичной мэрии. Однако если до недавнего времени он год от года последовательно дешевел, теперь цена стабилизировалась, пишет «Коммерсант».



По итогам III квартала 2017 года vобильный Интернет в Москве стоил в зависимости от объема пакета в пять-восемь раз дешевле, чем в Нью-Йорке, и в три-четыре раза дешевле, чем в Лондоне, следует из материалов ДИТ Москвы. Cтоимость 1 Гб мобильной передачи данных в Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафика (до 5 Гб) составила 84 рубля, для тарифов со средним пакетом (от 5 до 13 Гб) — 53 рубля, с большим пакетом — 41 рубль.

Оценка проводилась на основе актуальных тарифных предложений местных операторов связи в Барселоне, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае с привязкой к курсам валют. Рассматривались только тарифы на мобильную передачу данных, не включающие голос, СМС и прочие услуги. Разница в цене трафика в Москве со всеми городами на минимальных тарифах была как минимум трехкратной. Самым дорогим 1 Гб трафика оказался в Дубае — 795 рублей.

За последний год существенных колебаний расценок на мобильный Интернет в Москве не произошло, отмечается в материалах ДИТ. При этом еще два-три года назад трафик дешевел в несколько раз каждый год. Сейчас стоимость трафика оказалась близка к минимуму, и дальнейшее снижение тарифов сделает услугу нерентабельной для операторов, считает руководитель направления «Аналитика» ДИТ Иван Бутурлин.

По его словам, теперь для борьбы с конкурентами операторы включают в тарифы различные бонусы (безлимитный доступ к социальным сетям, мессенджерам и т. д.), симулируя абонентов к потреблению большего объема услуг за более высокую абонентскую плату.