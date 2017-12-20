Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,75 рубля, курс евро уменьшился на 8 копеек, до 69,49 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Драйверами укрепления российской валюты выступают налоговый период и интерес к ОФЗ, отмечают эксперты.

«В среду, 20 декабря, по паре USD/RUB ожидается боковое движение около 59 рублей. Учитывая, что спрос на ОФЗ остается высоким, а баррель Brent торгуется выше 63 долларов, рубль способен отыграть вчерашние потери», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Хорошей поддержкой для нацвалюты выступят аукционы Минфина РФ, отмечает эксперт. На них ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на сумму 45 млрд рублей.

По паре EUR/RUB аналитик ожидает консолидацию в диапазоне 69—69,7 рубля.

Фактором давления для рубля являются конец года и спрос на валюту, добавляет аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В целом, полагает она, основные колебания в рублевых парах уже состоялись, но внимание все еще стоит удерживать на согласовании налоговой реформы в США.